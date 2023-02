Drenthe Toen Podcast: een vliegveld om van te houden

Gerrit Boxem, van jongs af aan gefascineerd door alles wat te maken heeft met vliegtuigen, is al vele tientallen jaren een trouw bezoeker van het vliegveld. Sterker nog, hij wordt door de bemanning van de toren gebeld als er een bijzonder toestel verwacht wordt. Maar hij is niet de enige Hoogevener die het vliegveld in zijn hart heeft gesloten, vertelt hij: "Het is voor velen een geliefd uitje op de zondagmiddag. Hup op de fiets, op het vliegveld even een ijsje of een patatje eten, kijken naar het starten en landen van de vliegtuigen, het springen van de parachutisten. Het is een vliegveld om van te houden."