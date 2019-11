Berispte plaatsvervangend hoofdofficier maakt overstap naar politie

Hij schrijft: "Vanaf vandaag na een hele mooie tijd bij het OM te hebben gewerkt aan de slag bij de politie. Ik zal dit doen als lid van de eenheidsleiding van de Politie Oost-Nederland. Werken aan de handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. Hoe mooi is dat?"Veurink kwam in mei in het nieuws omdat hij door het Openbaar Ministerie op de vingers was getikt . Eerder dit jaar had hij een ongeluk veroorzaakt. Tijdens het autorijden zag hij een fietsster over het hoofd, omdat hij zijn ruiten niet goed had schoongemaakt. De vrouw raakte zo erg gewond, dat ze de rest van haar leven op krukken moet lopen.Veurink werd veroordeeld tot 120 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook mocht hij een half jaar lang niet autorijden. Voor zijn werk had het verder geen gevolgen.Eerder stapte de eerste hoofdofficier van Noord-Nederland Guus Schram op. Hij werkt inmiddels als hoofdofficier bij het Functioneel Parket. Het OM heeft in Diederik Greive een opvolger voor hem gevonden. Greive begint op 18 november als hoofdofficier.