'Supermarkteigenaar Hoogeveen en omgebrachte Jihad Jafo waren elkaars liefdesrivalen'

Geobsedeerd door vrouw

Nadat Jafo werd ontslagen uit de Duitse gevangenis en terugkwam in Nederland, koos zijn ex in de zomer van 2019 uiteindelijk toch weer voor hem. Tot ontsteltenis van S.. Hij was geobsedeerd geraakt door de vrouw, zo vertellen meerdere getuigen onafhankelijk van elkaar tegenover de recherche.

Die obsessie wordt op een bepaald moment zo groot dat hij in het voorjaar van 2021 Jihad 50.000 euro biedt als deze uit het leven van de vrouw zou verdwijnen. Hamid S. zou dan verder met haar kunnen. S. betaalt hem in april 2021 20.000 euro. Jafo neemt het geld aan, maar blijft vervolgens bij de vrouw. Tot grote verontwaardiging van Hamid S..

Jafo verdacht zijn liefdesrivaal ervan dat hij de politie destijds had getipt over de drugssmokkel en zag het geld als genoegdoening voor zijn verblijf in de Duitse cel. Het geld terugeisen had voor S. weinig zin, want het was intussen al uitgegeven. Sterker nog, Jafo verkeerde in financiële problemen.

'Wit poeder'

Jafo wist van de relatie die Hamid S. ooit met zijn vriendin had gehad.

Ondanks dat ze elkaars rivalen in de liefde waren, gingen S. en Jafo toch geregeld met elkaar om. Enkele dagen voor zijn verdwijning had Jafo aan S. tijdens een etentje nog gevraagd om hem 1.200 euro te lenen. Daarop werd beraamd dat Jafo tegen betaling "wit poeder naar Berlijn" zou brengen.

Nadat Jihad het verjaardagspartijtje van een van zijn kinderen had gevierd, pikte Hamid S. hem van huis op voor het klusje in Berlijn. Waarop Jafo van de aardbodem verdween en maandenlang spoorloos was. Tot toevallige voorbijgangers een half jaar later een groot pakket in het kanaal zagen drijven en via 112 alarm sloegen. Het bleek het gedumpte stoffelijk overschot van Jafo.

Ontkent alles

Zoals eerder vandaag gemeld ontkent Hamid S. ook maar iets met de zaak te maken te hebben. Niet met de gewelddadige dood van Jihad Jafo en ook niet met het doen verdwijnen van diens lichaam.