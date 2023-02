Martin Sitalsing nieuwe politiechef eenheid Noord-Nederland

Martin Sitalsing wordt de nieuwe politiechef van de eenheid Noord-Nederland. Hij begint op 1 juni in zijn nieuwe functie.

Sitalsing volgt Gery Veldhuis op, die eerder deze maand stopte als hoogste baas van de politie in het Noorden. Sinds oktober 2019 was Sitalsing chef van de eenheid Midden-Nederland.

De politiechef keert graag terug naar Noord-Nederland, ook al heeft hij het nog naar z'n zin bij z'n huidige eenheid. "Dat maakt de beslissing om over te stappen dan ook geen makkelijke. Maar de kans om nu terug te keren naar het Noorden, waar ik een groot deel van mijn eerdere loopbaan bij de politie, de GGZ en de Jeugdbescherming heb doorgebracht, wil ik graag grijpen", zegt hij.

Sitalsing wil zich in Noord-Nederland graag bezighouden met thema's als ondermijning, digitale criminaliteit en asielproblematiek. Korpschef Henk van Essen is blij met de aanstelling van Sitalsing. "Noord-Nederland krijgt met hem een politiechef met een schat aan ervaring, voor een groot deel ook opgedaan in het noorden van het land."