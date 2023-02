Rogat loopt uit voor info-avond over herinrichting: 'Blijft een racebaan'

Nu, zeven jaar later, is het echt zo ver. De werkzaamheden aan het dorp beginnen op 6 maart. "Het gaat ineens heel snel", zegt Arnoud de Vries, die zich namens het wijkplatform bezig heeft gehouden met de plannen. "Het overviel ons dat er binnenkort begonnen gaat worden."

Daarom is vanavond last minute nog een informatieavond gehouden. Daar worden nog veel vragen gesteld, maar het gaat veelal over details. Waar de container nu moet worden neergezet als de straat eruit ligt. Waarom die ene boom wel blijft staan, maar die ene andere gekapt wordt. Waarom de drempel midden in de straat komt te liggen, en niet aan het begin.

"Ik heb twijfels of dit de veiligheid ten goede komt", zegt Arno van Nierop. "Ik denk zelfs dat het dat niet ten goede komt. Ons dorp blijft zo een racebaan", wijst hij naar de 'chicane' midden in het dorp. "Dat blijft een plek waar vaak extra gas wordt gegeven."

Eigenlijk is Rogat verboden terrein voor iedereen, behalve de 120 inwoners. De weg is alleen bestemd voor bestemmingsverkeer. "Maar daar wordt nooit op gecontroleerd", zegt een inwoner. "Zet er een flitspaal neer. Verdient de gemeente nog geld ook." Want als er één probleem is in Rogat, dan is het wel hardrijden. O ja, en een tekort aan parkeerplaatsen.