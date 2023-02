De Breistroeken in Nieuw-Balinge: van bungalowpark naar populaire woonwijk

Buurt nog steeds blij

De buurt is volgens Slomp na al die jaren nog steeds blij met de uitkomst. Zo kunnen er nu jonge mensen wonen dichtbij het groen, waar dat anders in Midden-Drenthe bijna niet te betalen is. "Een kavel kopen en daar een huis op zetten, dat was ook in die tijd al erg duur", legt Slomp uit. "Een recreatiewoning kost naar verhouding toch minder. Eigenlijk is alle jeugd de laatste tien - vijftien jaar richting het bungalowpark gegaan."

Het dorp merkt die verjonging en plukt daar bij de instandhouding van de voorzieningen weer de vruchten van. "We hebben een hele gezonde school en kinderopvang", legt Slomp uit verwijzend naar de demografische opbouw. "Dat is voor zo'n klein dorpje van 800 inwoners toch bijzonder. Dat komt gewoon doordat alle jeugd in het dorp blijft. Als je de woonmogelijkheid niet hebt, dan trekken jongeren weg naar de grotere woonkernen en dan vergrijs je als dorp. Dit park is voor ons de afgelopen jaren een hele goede oplossing geweest. Nu zijn we bezig met een nieuw woningbouwplan met starterswoningen en we hopen dat dat de volgende stap wordt."

Wat verklaart het succes van Nieuw-Balinge?

Nieuw-Balinge is het dus gelukt. Over de toekomst van andere vakantieparken buigt de gemeente zich op dit moment. In de gemeente zijn er veertien vakantieparken waarvan de toekomst onzeker is, omdat ze zijn bestempeld als 'niet vitaal' en omdat er illegaal gewoond wordt. De gemeente gedoogd de bewoning nu, maar wil van die constructie af. Ze wil het of gaan toestaan of gebruiken voor alleen recreatie.