Mestverwerker Witteveen moet dwangsom van 18.000 euro betalen

Een mestverwerkingsbedrijf uit Witteveen moet een dwangsom van 18.000 euro betalen. Het bedrijf had in 2020 illegaal onder meer zo'n 3000 ton mest opgeslagen op het buitenterrein. Dat leidde tot flinke stankoverlast in de buurt. Daarnaast liep stinkend mestwater de omliggende sloten in.

Gemeente Midden-Drenthe legde de dwangsom op, en de Raad van State hield die vanochtend in stand. De eigenaar heeft de open mestopslag inmiddels afgedekt, maar die is volgens de gemeente nog altijd niet in overeenstemming met de milieuvergunning van het bedrijf. De mestopslag moet inpandig en luchtdicht zijn opgeslagen, zo is vastgelegd. Volgens de bedrijfseigenaar is dat momenteel allemaal in orde, maar desondanks zal hij de portemonnee moeten trekken.

Gemeente deed geen toezeggingen

De Wittevener overlegde de afgelopen tijd met Midden-Drenthe om, ondanks de overtredingen, een punt achter de zaak te zetten. Het mestverwerkingsbedrijf zou dan geen dwangsom opgelegd krijgen. Maar volgens de rechter heeft de gemeente nooit keihard toegezegd dat ze de dwangsom niet zou opeisen.

In een eerdere zitting stak de rechter zijn verbazing over de enorme omvang van de mestopslag in 2020 niet onder stoelen of banken. "Op luchtfoto's is die enorme mestbult goed te zien, dat kan het bedrijf toch niet ontkennen. Het gaat om tonnen en tonnen mest. Waarom is het bedrijf toch maar mest blijven innemen terwijl het daarvoor geen opslagruimte had?" De gemeentewoordvoerder kon destijds maar één reden bedenken. "Puur voor economisch gewin."

Mogelijke uitbreiding