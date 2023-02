Bioscoop Meppel doet Heineken in de ban: 'Ik ben echt kwaad'

De Luxor-bioscopen in Meppel en Steenwijk stoppen per direct met het schenken van Heineken. Aanleiding is dat het biermerk 61 nieuwe producten op de Russische markt bracht, terwijl Heineken juist beloofde niet langer te investeren in het land vanwege de oorlog met Oekraïne. "Ik vind het echt beschamend", zegt bioscoopdirecteur Albert Jan Vos.

Onderzoeksplatform Follow the Money onthulde gisteren dat Heineken in Rusland 'aan een grootschalig verkoopoffensief begon', terwijl Russische bommen steden in Oekraïne in puin legden. Vorig jaar werden in Rusland 61 nieuwe producten gelanceerd. Dat was goed voor 720.000 hectoliter extra verkoop. "Heineken maakt hier echt misbruik van", zegt Vos.

Heineken: '2022 bood volop kansen'

Volgens Heineken was de extra verkoop mogelijk "door fantastisch teamwork en het geloof dat alles mogelijk is". Op de website van Heineken Rusland valt ook te lezen dat hoewel 2022 een turbulent jaar was, het "tegelijkertijd volop kansen bood en nieuwe mogelijkheden opende".

Heineken zegde eerder juist toe geen nieuwe investeringen te doen in Rusland. Hoeveel geld er sinds de uitbraak van de oorlog is geïnvesteerd, wil de bierbrouwer volgens Follow the Money niet zeggen.

'Ik vind het beschamend'

In het televisieprogramma De Avondshow met Arjen Lubach werd er ook aandacht aan besteed. "Ik zat er echt met volle verbazing naar te kijken", zegt Vos. "Ik keek mijn vriendin aan en zei: 'We stoppen met de verkoop van Heineken'. Dit kan echt niet."

Vos is naar eigen zeggen goed boos. "Heineken is een bedrijf dat vorige week nog met veel bombarie een miljardenwinst presenteerde", gaat hij verder. "En dat over de rug van anderen. Ik vind het beschamend, ik ben echt kwaad."

Alle Heineken-uitingen verwijderen

De bioscoopdirecteur heeft geen contact gehad met Heineken. "Nee, hoor. Ik heb een interne mail gestuurd naar het personeel en gezegd dat per direct alles weg moet." Vanaf vandaag zijn in de bioscopen dus ook geen reclame-uitingen en glazen van Heineken meer te zien. "En de fusten die we nog hebben, sturen we terug."