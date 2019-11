Crisisberaad onderwijsbond: mogelijk toch staking in het onderwijs

De telefoon van Albert Eggens uit Emmen en Jan Feiken uit Nieuw-Buinen staat niet meer stil. Ze zijn beiden kaderlid van de Aob: Eggens in het voortgezet onderwijs en Feiken in het primair onderwijs.Omdat de achterban zich ook op social media roert, is het hoofdbestuur van de Aob in crisisberaad bij elkaar, schrijft de NOS . PO in Actie, nog een andere onderwijsbond, laat het eindoordeel afhangen van een peiling.Het kabinet maakte gisteren bekend eenmalig 460 miljoen in het onderwijs te pompen. Dat is mooi, zeggen de bonden, maar geen oplossing voor de lange termijn. Er moet structureel geld bij, een bedrag dat elk jaar wordt bijgelegd dus.De kaderleden keken raar op dat er een akkoord was. "Ik was verrast, omdat de minister altijd heeft gezegd dat er geen extra geld was", zegt Albert Eggens. De blijdschap was van korte duur, zegt Feiken."Dat bedrag van 460 miljoen was precies wat het primair onderwijs vraagt. Maar uiteindelijk moeten we het delen met het voortgezet onderwijs. Ik noem het spiegeltjes en kraaltjes: het kabinet is bezig met pappen en nathouden."Bovendien gaat het geld naar de schoolbesturen en moeten de onderwijzers dus maar afwachten waar die het geld aan besteden. Dat kunnen heel andere dingen zijn dan het verhogen van de salarissen. "Sommige besturen willen met dat geld vervangers inhuren tijdens de stakingsdag. Dat schiet natuurlijk niet op."Jan Feiken wil daarom toch staken. Het onderwijs staat volgens hem nog steeds met 20-0 achter. "Deze minister doet niet wat er van hem gevraagd wordt." Eggens vindt dat de Aob nu heel goed naar de achterban moet luisteren. Hij heeft zelf een telefoon vol appjes van de achterban gekregen.Feiken roept ook de ouders op om zich te laten horen. "Ouders, kom op voor je kinderen. Als het onderwijs geen mensen meer kan vinden, dan heb je toch een probleem? Dan krijgt jouw kind niet het onderwijs waar het recht op heeft."