Onderwijsbond Aob: landelijke staking van de baan [update]

Desondanks is de kleinere onderwijsorganisatie Leraren in Actie alsnog van plan om te gaan staken. Individuele scholen kunnen besluiten om woensdag alsnog actie te voeren. Daardoor blijkt het vooralsnog onduidelijk voor veel ouders of hun kind wel of niet naar school kan.Bij de achterban van de grootste onderwijsbond is grote onvrede, zeiden kaderleden van onderwijsbond Aob in het RTV Drenthe-programma Cassata.De telefoon van Albert Eggens uit Emmen en Jan Feiken uit Nieuw-Buinen staat niet meer stil. Ze zijn beiden kaderlid van de Aob: Eggens in het voortgezet onderwijs en Feiken in het primair onderwijs.Het hoofdbestuur van de onderwijsvakbond AOb komt zondag bijeen om te praten over het afblazen van de onderwijsstaking. "We gaan het hebben over hoe we omgaan met de leden die ontevreden zijn", aldus de zegsman.Het kabinet maakte gisteren bekend eenmalig 460 miljoen in het onderwijs te pompen. Dat is mooi, zeggen de bonden, maar geen oplossing voor de lange termijn. Er moet structureel geld bij, een bedrag dat elk jaar wordt bijgelegd dus.De kaderleden keken raar op dat er een akkoord was. "Ik was verrast, omdat de minister altijd heeft gezegd dat er geen extra geld was", zegt Albert Eggens. De blijdschap was van korte duur, zegt Feiken."Dat bedrag van 460 miljoen was precies wat het primair onderwijs vraagt. Maar uiteindelijk moeten we het delen met het voortgezet onderwijs. Ik noem het spiegeltjes en kraaltjes: het kabinet is bezig met pappen en nathouden."Bovendien gaat het geld naar de schoolbesturen en moeten de onderwijzers dus maar afwachten waar die het geld aan besteden. Dat kunnen heel andere dingen zijn dan het verhogen van de salarissen. "Sommige besturen willen met dat geld vervangers inhuren tijdens de stakingsdag. Dat schiet natuurlijk niet op."Leraren in Actie vindt het geld dat het kabinet extra vrijmaakt voor het onderwijs onvoldoende. Maar volgens AOb is dit het "maximale wat eruit te halen valt".