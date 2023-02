Pool verdacht van gijzeling landgenoten in busje op A28 bij Beilen

Een 39-jarige man uit Polen wordt verdacht van het gijzelen van in elk geval vier landgenoten in een busje dat hij rond liet rijden op de A28. Dat bleek vandaag uit een eerste openbare zitting, waarop de verdachte niet verscheen.

De zaak werd nog niet inhoudelijk behandeld, dat gebeurt in mei. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) bedreigde de Pool begin december de bestuurder van het busje met een mes en dwong hem door te blijven rijden. De bestuurder moest met ongeveer 100 kilometer per uur op de A28 blijven rijden en mocht de vaart niet minderen en niet stoppen.

Het busje reed ruim een uur lang bij Beilen heen en weer over de snelweg. Aan de rit kwam een einde doordat de benzine op raakte. Volgens de advocaat verkeerde de verdachte vermoedelijk in een psychose. De Pool is psychisch onderzocht. Die rapporten zijn klaar. De rechter verlengde het voorarrest van de verdachte tot en met de behandeling in mei.