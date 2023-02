Middelbare school Dr. Nassau College blijft langer in Norg

Norg heeft nog minstens tot de zomer van 2024 een middelbare school. Vestigingsmanager Richard Gerding zegt dat het niet is gelukt een locatie in Assen te vinden die groot genoeg is.

In november 2020 kwamen de plannen om het Dr. Nassau College in Norg te verhuizen aan het licht . Het aantal leerlingen en het verouderde schoolgebouw, werden als grootste redenen genoemd. De bedoeling was dat de school in de zomer van 2022 haar deuren zou sluiten. Die sluiting werd later al opgeschoven naar de zomer van 2023.

Concept populair in Assen

De voorgenomen sluiting van de school kwam de directie van het Dr. Nassau College op kritiek te staan. De Belangenvereniging Norg concludeerde dat het besluit van het toenmalige bestuur in beton gegoten leek, terwijl de school populair was onder leerlingen en ouders.

Dat heeft onder meer te maken met de vorm van onderwijs in Norg. De school maakt gebruik van het Zweedse concept van Kunskapsskolan, waarbij met veel aandacht van de leraar voor de leerlingen aan persoonlijke doelen en structuur wordt gewerkt.

De Norger school trok de laatste jaren steeds meer leerlingen van buiten Norg en omstreken, en juist meer uit Assen. Voor de directie reden om op zoek te gaan naar een locatie in Assen.

Alle opties open

Die zoektocht naar een locatie viel niet mee, vertelt Richard Gerding. "We waren bijna rond met een locatie, maar zijn er uiteindelijk niet uitgekomen." Omdat leerlingen zich tot 15 maart kunnen aanmelden voor een middelbare school, was duidelijkheid op korte termijn belangrijk, meent Gerding.

Daarom komt de school vandaag met het bericht dat de locatie nog een jaar openblijft in Norg. "Voor de Norgers is dat goed nieuws, voor de mensen die hoopten dat de school in Assen zou komen minder", zegt Gerding. Volgens hem is er juist in Assen veel vraag naar de specifieke vorm van onderwijs die in Norg geboden wordt.