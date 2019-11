Duurzame Drenten openen hun deuren: ‘Het is zeker de moeite waard’

Zo ook in Nieuw-Amsterdam. Daar zijn Peter en Harriët Vermaas al een kwart eeuw bezig met duurzaamheid.Als om 10.00 uur in aanwezigheid van gedeputeerde Tjisse Stelpstra en wethouder René van der Weide aan de voorkant van de woning de vlag wordt gehesen, valt er eigenlijk weinig op aan het huis. De woning van het echtpaar Vermaas werd in 1980 gebouwd en valt niet bijzonder op. Maar aan de achterkant ligt het dak vol zonnepanelen en warmtecollectoren en binnen is er veel aan het huis gebeurd.“We zijn er met tussenpozen nu zo’n 25 jaar mee bezig”, vertelt Peter Vermaas trots. “Ik vind dat je zo efficiënt mogelijk om moet gaan met de middelen uit de natuur. En ik zag veel warmte weglekken, dus daar wilden we wat aan doen.”In etappes is het huis verduurzaamd en inmiddels gebruikt het gezin geen aardgas meer, alleen nog een beperkte hoeveelheid propaan. De CV kan verwarmd worden door de houthaard of via de collectoren op het dak. “Ik denk dat we al met al dertigduizend euro hebben geïnvesteerd, maar we verdienen het nu terug. Ik vind dat het het zeker waard is geweest.”Gedeputeerde Stelpstra sprak zijn bewondering uit voor de inspanningen die Vermaas heeft geleverd. “Dit zijn de pioniers die we nodig hebben. Dit heeft veel doorzettingsvermogen gevraagd. Ik vraag me af of ik dit zo had gekund. Het zou mooi zijn als het bedrijfsleven dit als pakket gaat aanbieden en de eigenaar van het huis ontzorgt.De maatregelen die Vermaas heeft genomen inspireren ook anderen, zoals Mans Haitel uit Emmen. “Ik heb ook al veel gedaan, maar ben nog niet zo ver als in dit huis. Er komt best veel bij kijken. Eigenlijk moet je zelf wel een beetje Willie Wortel zijn.”