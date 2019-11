Cassata #9: Cultureel Assen luidt noodklok, dorpshuisverkiezing en komt de onderwijsstaking er?

In Cassata van zaterdag 2 november staan we stil bij de aangekondigde onderwijsstaking. Komt die er nou wel of niet? Verder een schreeuw om cultuur uit Assen, er komt weer een dorpshuis van het jaar-verkiezing en de derde roman van Rob Stoker is uit.

Albert Eggens uit Emmen en Jan Feikens uit Nieuw-Buinenzijn beiden voor acties in het onderwijs en ze zijn kaderlid van de Algemene Onderwijsbond. Zij praten over de aangekondigde en weer afgelaste onderwijsstaking.Dorpshuizenconsulent Paul van Schie over de verkiezing dorpshuis van het jaar.Vervolg gesprek Albert Eggens en Jan Feikens over de situatie in het onderwijs.Vervolg gesprek Paul van Schie over verkiezing dorpshuis van het jaar.Hanneke Bruggeman van DNK en Harry Tupan van het Drents Museum uiten hun zorgen over de cultuursector.Vervolg gesprek Paul van Schie over verkiezing dorpshuis van het jaar.Willemien Meeuwissen en Wim-Jan Renkema schuiven aan voor het radioforum. Het gaat onder meer over het mogelijke vertrek van vliegveld-directeur Marco van de Kreeke en over de Drentse gemeenten die enorme tekorten hebben in het sociaal domein.Rob Stoker lanceert vandaag zijn derde roman: Verslagen Vriendschap. Eerder verscheen van zijn hand, over de moord op zijn dochter Kim. Daarna kwam De Lijst.Margriet Benak- Harry Tupan, directeur Drents Museum- Hanneke Bruggeman, directeur DNK- Willemien Meeuwissen, VVD-Statenfractievoorzitter uit Assen- Wim-Jan Renkema, Tweede Kamerlid voor GroenLinks uit Meppel- Paul van Schie, dorpshuizenconsulent BOKD- Rob Stoker uit Emmen, oud-leraar Nederlands aan Esdal College en schrijver 'Verslagen Vriendschap'.