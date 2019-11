'In een erotisch café is meer respect dan in een gewone kroeg'

"Het grootste deel is nieuwsgierig. Ze rijden hier vaak langs en willen toch eens binnen kijken", zegt uitbater Miranda Apenhorst.Op Open Bedrijvendag Drenthe staat bij heel veel bedrijven de hele dag de deur open. Zo kun je bijvoorbeeld binnen kijken bij FC Emmen, het Luxor Theater in Meppel en Kampeerhal Roden.Apenhorst doet mee aan de Open Bedrijvendag Drenthe om de drempel te verlagen voor een bezoek aan het erotisch café. "We willen laten zien dat het niet zo spannend is als het lijkt."Zij vindt een erotisch café gezelliger dan een gewoon café. Dat heeft vooral met respect te maken. "In een gewone kroeg heb je als vrouw toch snel dat men aan je zit zonder dat het aan je gevraagd wordt. Hier word je niet zomaar aan je kont gezeten."De nieuwsgierigen krijgen een rondleiding langs de verschillende ruimtes. Van de loungeruimte met stripperspaal, langs de badkamer met bubbelbad, naar de 'speelkamer' speciaal voor stelletjes. Allemaal ruim voorzien van tissues en condooms.De reacties van bezoekers zijn positief. "Ik vind het wel gezellig", zegt een vrouw die met haar man aan de bar zit. Ze gaat naar huis met een nieuw pikant setje lingerie. "Ik kom zeker een keer terug."En dat is precies wat Apenhorst vandaag wil bereiken. "We willen overbrengen dat het gewoon gezellig is. Er mag veel op erotiekgebied, maar niks moet."Ze is erg tevreden over de aanloop van vandaag. Meer dan zestig mensen durfden de drempel over en komen misschien nog wel eens terug. Maar dan wel 's avonds.