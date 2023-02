Drie straten in de wijk Erflanden Hoogeveen in het vizier voor omzetten waterstof

Woningen langs de Noorddreef, Blankvoorn en Brasem in de wijk Erflanden Hoogeveen zijn in beeld om als eerste over te gaan op waterstof. De gemeente mikt op zes tot maximaal achttien huizen. Bewoners moeten daarvoor wel akkoord geven.

De komende tijd worden bewoners van de drie straten benaderd met de vraag of ze mee willen werken. Om het succesvol te laten verlopen moeten de huizen als een blok aan elkaar vastzitten. Is dat niet het geval of ziet de buurt het niet zitten, dan is het mogelijk dat de plannen voorlopig niet doorgaan.

Zomer

Projectleider Sjoerd IJdema laat in een nieuwsbrief weten de tijd te nemen voor de gesprekken met de buurt. "Dat alles duidelijk is voor de bewoners, dat alle consequenties besproken zijn en heel duidelijk is waar je als bewoner nu wel of niet voor kiest." Als er een akkoord is met de bewoners, dan kunnen de huizen aankomende zomer omgebouwd worden.

De straten liggen aan de meest westelijke kant van de wijk Erflanden. Dichtbij Nijstad-Oost waar plannen zijn voor de komst van een nieuwe wijk met 100 waterstofwoningen. Om beide wijken gebruik te laten maken van waterstof, wordt er een ontvangstation gebouwd bij de NAM-locatie Ter Arlo. Dat wisselpunt ligt tussen recreatiegebied Nijstad en de wijk Erflanden.

Wachten op geld

Hoogeveen wil in april beginnen met de aanleg waterstofleidingen in Nijstad-Oost, bij het bouwrijp maken van de grond. Of het hele waterstofproject doorgaat, hangt echter wel af van geld dat vanuit het Rijk moet komen. De gemeente wacht nog op 4,3 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, verwachting is dat dat begin maart wordt overgemaakt.