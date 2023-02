Werkstraf voor veroorzaker bootongeluk met verlamming tot gevolg

Een 24-jarige man uit Schoonebeek is volgens de rechter schuldig aan het bootongeluk op het Stieltjeskanaal bij Coevorden. Daarbij liep zijn vriend een schedelbreuk en dwarslaesie op. Het slachtoffer is voor de rest van zijn leven verlamd.

De man bestuurde eind mei 2021 een snelle motorboot, terwijl hij geen vaarbewijs had en onder invloed van alcohol verkeerde. Met een te hoge snelheid voer de boot met daarin de Schoonebeker en zijn vrienden richting een lage brug. Een van de vrienden ging staan. Dit zou, op basis van een getuigenverklaring, zo'n twintig meter voor de brug moeten zijn geweest, zei de rechter. Er was nog tijd om de passagier te manen te gaan zitten.

De schipper deed dat niet, of veel te laat. De vriend bukte daardoor niet voor de brug en klapte met zijn hoofd tegen een draagbalk. Het slachtoffer liep daardoor een forse breuk in zijn schedel op en brak meerdere wervels. Volgens de rechter kan de schipper nalatig, onvoorzichtig en onachtzaam handelen worden verweten, waardoor dit ongeluk kon gebeuren.

Het Openbaar Ministerie (OM) ging een stapje verder en verweet de Schoonebeker roekeloos vaargedrag. Daardoor wordt de schuld iets zwaarder aangezet. Het OM eiste een taakstraf van tweehonderd uur en een ontzegging van de vaarbevoegdheid van twintig maanden. Omdat de man geen vaarbewijs had, liet de rechter de ontzegging achterwege.

De Schoonebeker benadrukte tijdens de eerdere zitting dat hij het allemaal niet had gewild. De rechter gelooft dat, maar heeft ook de indruk dat de man er niet helemaal van doordrongen is dat alleen hij schuldig is aan dit ongeval. Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van 1,6 miljoen euro. Die vergoeding werd niet door de rechter toegekend.