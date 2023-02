Eerste buurtkamer Borger-Odoorn geopend in Nieuw-Buinen, bij succes volgen meer

De gemeente Borger-Odoorn heeft vanochtend de eerste buurtkamer in de gemeente geopend in MFA Noorderbreedte in Nieuw-Buinen. De buurtkamer is een voorziening voor inwoners die vragen hebben over wonen, welzijn en zorg.

Iedere ochtend tussen 9 en 12 uur is de buurtkamer geopend. "Het is een kamer waar de mensen uit de buurt samen kunnen komen", vertelt wethouder Bernard Jansen. "Mensen kunnen hier met hun vragen terecht in een vroeg stadium. Zodat als de problemen aan de voorkant klein zijn, we kunnen ingrijpen."

In deze buurtkamer werken welzijnsorganisatie Andes, sociale teams van de gemeente Borger-Odoorn, de gemeente zelf en woningcorporaties Lefier en Woonservice samen. Elke organisatie levert een bijdrage in de bemensing van de ochtenden dat de buurtkamer open is. Ook zal de politie er af en toe te vinden zijn.

"Tijdens de coalitievorming na de verkiezingen hebben we in de buurt en dorpen opgehaald wat er leefde", zo verklaart Jansen. "Vooral in het veengebied rondom Valthermond en Nieuw-Buinen was er een enorm gemis aan contact met organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn."

'Voorziet in behoefte'

Ook kunnen inwoners op donderdagochtend in de buurtkamer terecht voor vragen over taal, rekenen, het gebruiken van een computer en solliciteren. De buurtkamer is een maandje geleden 'voorzichtig aan' in gebruik genomen. "Er komen dagelijks zo'n tien man op af. Dus het voorziet zeker aan een behoefte. Het is ook een beetje een burenkamer. Naoberschap kennen we in Drenthe al, heel leuk. Mensen kunnen elkaar hier ook ontmoeten en ondersteunen. Maar het moet geen knutselclub worden, het gaat echt om vragen over wonen, zorg en welzijn", zegt Jansen.

Ilona Benjamins van de sociale teams in de gemeente ziet dat er verbinding op gang komt. "We zien een mooie samenwerking en leren als organisaties veel van elkaar", vertelt ze. "We zien dat er mensen zijn gekomen met vragen bijvoorbeeld over de energietoeslag. Hoe vraag ik die aan? En welke regelingen zijn er? Ook komen er mensen met wmo-vragen hier naar toe."