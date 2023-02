Minister vindt sluiting spoedeisende hulp in Meppel niet zorgelijk, wel onwenselijk

Onwenselijk en niet zorgelijk. Dat vindt minister Ernst Kuipers van de sluiting van de spoedeisende hulp van het Isala-ziekenhuis in Meppel. Die is sinds deze maand iedere nacht dicht vanwege een tekort aan arts-assistenten.

De minister noemt de tijdelijke sluiting onwenselijk, maar het openhouden ervan ondanks het tekort aan arts-assistenten was ook niet wenselijk geweest. "Het is echter ook onwenselijk dat patiënten naar een spoedeisende hulp gebracht worden waar geen goede en veilige zorg verleend kan worden", vindt de minister. Isala heeft namelijk aangegeven dat ze niet kan voldoen aan de eisen van kwaliteit en veiligheid, omdat er niet voldoende arts-assistenten zijn om de spoedeisende hulp in de nacht te bemannen. "Het kunnen inzetten van een stop bevordert de patiëntveiligheid en kwaliteit van de zorg."

Daarom vindt Kuipers de sluiting niet zorgelijk. Dat komt ook omdat het tijdelijk is en er afspraken met huisartsen, ziekenhuizen en ambulancediensten in de regio zijn gemaakt. Patiënten worden in de nacht nu veelal doorverwezen naar de spoedeisende hulp in Zwolle. Het gaat om gemiddeld vier patiënten per nacht. "In levensbedreigende situaties kunnen patiënten terecht bij de meest geschikte nabije spoedeisende hulp." De huisartsenspoedpost in Meppel is wel gewoon open.

'We hebben een gloednieuw ziekenhuis'

De spoedeisende hulp in het nieuwe ziekenhuis van Meppel is voor twee maanden van 21.00 uur tot 08.00 uur gesloten. "Als inwoner van Meppel zeg ik de hele tijd trots: we hebben een gloednieuw ziekenhuis. Niemand neemt ons die zorg nog af. En dan blijft dat toch het geval", zegt provinciebestuurder Hans Kuipers daarover, die woonachtig is in Meppel. Hij heeft de sluiting, en andere zorgen die de provincie heeft met betrekking tot zorg op het platteland, onder de aandacht gebracht van de minister.