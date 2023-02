Hoogevener gooit rivaal van balkon, OM eist twee jaar cel

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor poging tot doodslag tegen een 43-jarige man uit Hoogeveen een celstraf van twee jaar geëist. De helft daarvan zou voorwaardelijk moeten zijn. Het OM verwijt de man dat hij op 22 november tijdens een gevecht op de galerij zijn rivaal van één hoog naar beneden gooide.

Het 31-jarige slachtoffer viel bijna vier meter naar beneden. Het letsel bleef beperkt tot schaafwonden en blauwe plekken. De man was de buurman van de verdachte, die zelf ook voor de rechter stond. Hij was volgens het OM de ruzie begonnen door met een mes bij de deur van de veertiger te verschijnen en daar een ruit in te tikken. Tegen hem werd 30 dagen cel, waarvan 17 dagen voorwaardelijk geëist. De man heeft 13 dagen gezeten en hoeft dan niet terug de cel in, mocht de rechtbank de eis overnemen.

Verhaal halen

De ruzie ging over te veel lawaai van de avond daarvoor. De getergde buurman wilde de volgende ochtend alsnog verhaal halen. Het gesprek mondde uit in geschreeuw en de mannen gingen elkaar fysiek te lijf. Buren meldden later tegen de politie: "Het was niet te geloven, maar de man met de muts werd door de andere man over de reling getild en naar beneden gegooid".

Bijna zelf het slachtoffer

De politie kwam direct en zag de jongste verdachte in het gras liggen. Zijn oudere buurman keek over de balustrade naar beneden. Volgens de veertiger werd hij bijna van het balkon geduwd en kon hij nog net op tijd wegdraaien. Daardoor viel zijn aanvaller door zijn eigen gewicht over de reling, vertelde de man tegen de rechter. Dat geloofde het OM niet. Getuigen zeiden dat het slachtoffer met zijn hoofd vooroverviel. "Dit had dodelijk kunnen aflopen", zei de aanklager.