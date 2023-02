Assen groenste stad van Nederland, Drenthe de groenste provincie

Assen is de groenste stad van Nederland, blijkt uit De Groene Stad Challenge 2023. Deze lijst wordt jaarlijks opgesteld door de bedrijven Sweco, Husqvarna en NL Greenlabel. Zij analyseren de kwaliteit van de hoeveelheid groen binnen de bebouwde kom. In Assen bestaat bijna 60 procent van het oppervlak uit groen.

Daarmee scoort de provinciehoofdstad ver boven het landelijk gemiddelde van 44 procent. De top drie groenste steden wordt compleet gemaakt door Rijswijk en Delft. Het is voor het eerst dat Assen in de lijst is opgenomen. Naast de tien groenste steden, is er ook een aparte top 10 van groenste dorpen opgesteld. Barger-Compascuum staat in die lijst op plek drie.