Geheim contract zorgt voor tweespalt in bestuur waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen heeft zich in een lastige situatie gemanoeuvreerd. Het waterschap heeft met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een contract gesloten voor de levering van ultraschoon water. Dat water wordt gebruikt bij de oliewinning.

Bestuursleden van het waterschap willen dat contract inzien maar dat mag niet omdat het topgeheim is verklaard. En hoe kun je als bestuurder je werk doen als je niet weet wat er eerder is afgesproken? "Dit is heel raar, ik heb dit nog nergens meegemaakt", aldus Martin Hornis van de Ouderenpartij.

Oliewinning in Schoonebeek

De olie die de NAM in Schoonebeek uit de grond wil halen is dik en stroperig. Door stoomwater te injecteren wordt de olie vloeibaar en dat vergemakkelijkt de winning. Eenmaal bovengronds wordt de ruwe olie van het water gescheiden. Dat water gaat, onder meer vermengd met zware chemicaliën ongezuiverd weer de grond in. Het zou de oliewinner veel geld kosten om het water eerst weer te zuiveren.

In Noordoost-Twente was erg veel onrust over het injecteren van het afvalwater in oude lege gasvelden. Vanwege die onrust heeft staatssecretaris Vijlbrief van mijnbouw besloten dat het afvalwater niet meer in Twente de grond in mag. De NAM wil het afvalwater nu in een leeg gasveld in Schoonebeek injecteren, vlak naast het reservoir waaruit olie wordt gewonnen.

Ultraschoon water

Het water dat gebruikt wordt voor de oliewinning, wordt geleverd door waterschap Vechtstromen. Vanwege de hoge eisen aan dat water heeft het waterschap er zelfs een speciale en innovatieve fabriek voor gebouwd in Emmen. Maar hoeveel geld het waterschap verdient met de verkoop van dat speciale schone water in niet bekend. Ook is niet duidelijk onder welke voorwaarden het waterschap dat contract zou kunnen verbreken.

Onder de bestuursleden van het waterschap is verschil van mening hierover. De Ouderenpartij en 50+ willen inzage in het contract dat de NAM heeft gesloten met het waterschap. Zij vinden het niet verantwoord dat een waterschap bewust meehelpt met het vervuilen van de bodem. "Ook omdat het zoveel risico's in zich heeft", verklaart Erik Jan Meijboom, bestuurslid van het waterschap namens 50+.

"Net over de grens in Emlichheim heeft zich al zo'n situatie voorgedaan. Daar is een lek ontstaan waardoor afvalwater in de grondwaterlagen terecht is gekomen. Dat vervuilde water stroomt nu richting Nederland en we willen er niet nog zo'n milieuramp bij hebben."

Geheim contract

De twee bestuursleden van 50+ en de Ouderenpartij kregen na lang aandringen eerder deze week toestemming om het geheime contract in te zien. Daar waren wel allerlei strenge voorwaarden aan verbonden. De beide heren zouden onder meer hun mobiele telefoon moeten inleveren zodat er geen foto's van het contract zouden worden gemaakt. Bovendien zouden ze na de inzage niets over de inhoud naar buiten mogen brengen, op straffe van een gevangenisstraf.