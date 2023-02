Uitbreiding elektriciteitsnet Drenthe loopt vertraging op

Twee belangrijke projecten voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in Drenthe lopen vertraging op door de impasse over stikstof. Het gaat om de Drents Overijsselse Netversterking rond Meppel en Hoogeveen en de Netversterking Noordoost Nederland bij Veenoord.

Volgens netbeheerder TenneT gaat het voortraject voor bouw van de nieuwe hoogspanningsstations jaren langer duren dan gepland.

Elektriciteitsnetwerk vol

De projecten zijn van belang, omdat het elektriciteitsnetwerk op dit moment vol is. Daardoor is het op dit moment niet altijd mogelijk om grote bedrijven aan te sluiten of om uitbreidingen van bedrijven mogelijk te maken.

"We willen de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk vergroten om vraag en aanbod in balans te krijgen", vertelt Mabelle Kloppenburg van Tennet.

Projecten lopen vast

Dick Weiffenbach, directeur van koepelorganisatie Netbeheer Nederland, schat dat landelijk 25 tot 75 procent van de projecten waar netbeheerders aan werken, vast dreigen te lopen. Zo vertelt hij bij de NOS . De vertraging komt door de afschaffing van de bouwvrijstelling. Sinds eind vorig jaar moet per project onderzocht worden hoeveel stikstof er bij de aanleg vrijkomt.

Dat geldt ook voor uitbreidingsprojecten in Drenthe. "Bij een station zijn we doorgaans ongeveer acht jaar bezig met procedures en vergunningen en daarna nog twee jaar met bouwen", zegt Kloppenburg. De projecten bij Meppel en Veenoord gaan door de extra vergunningsaanvraag langer in beslag nemen. "De aanleg van deze verbindingen is heel belangrijk," vertelt Kloppenburg.

Kloppenburg vergelijkt het elektriciteitsnetwerk met een wegensysteem. "Je hebt een snelweg met op- en afritten. De stations zijn de afritten waardoor de energie via regionale netbeheerders bij bedrijven en bij de mensen thuis belandt."

Voorrang bij stikstofvergunningen

Een ander belangrijk project is de uitbreiding van het transformatorstation Zeijerveen in Assen. Deze zorgt voor de elektriciteitsvoorziening in en om Assen. "Daarvoor zijn de vergunningen wel al rond," vertelt Kloppenburg.

Om door te kunnen gaan met de aanleg van het elektriciteitsnetwerk willen netbeheerders voorrang krijgen op stikstofvergunningen. "De netbeheerders zijn geen deel van het probleem, maar juist de oplossing," zegt Weiffenbach. Zoveel mogelijk huishoudens en bedrijven moeten de komende jaren verduurzamen om de klimaatdoelstelling voor 2030 te halen, daarvoor is een stevig elektriciteitsnet nodig.