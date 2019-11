Dorpshuisverkiezing in het teken van de toekomst

Hoe ziet het dorpshuis van de toekomst eruit? Dat wordt het thema voor de verkiezing Dorpshuis van het Jaar. De aftrap voor de verkiezing is komende donderdag in MFC De Spil in Gasselternijveen.

Er zijn 183 van die buurthuizen, dorpshuizen en de zogenoemde multi-functionele accomodaties. Ze mogen allemaal meedoen met de verkiezing, zei Paul van Schie van BOKD in het RTV Drenthe-programma Cassata. Die organisatie zet zich in voor de leefbaarheid in kleine dorpen.Het thema is voluit 'Wat voor dorpshuis willen we zijn in 2025?'. "Dorpshuizen bevinden zich in een veranderende wereld. En wat doe je daarmee als dorpshuis, welke antwoorden formuleer je daarop", aldus Van Schie.Veel dorpshuizen zijn dagelijks bezig met vernieuwing. "We willen aan de ene kant die dorpshuizen die zich vernieuwen in de spotlights zetten, en aan de andere kant de dorpshuizen die daar achteraan komen 'triggeren' om daar ook mee aan de slag te gaan."Dorpshuizen kunnen zich tot 18 januari aanmelden. Ze moeten bij aanmelding een plan hebben om bij de tijd te blijven. "Het hoeft niet allemaal al perfect te zijn, de ontwikkelingsslag kun je dan nog maken." Maar zonder toekomstplan heeft meedoen geen zin, waarschuwt Van Schie.De jury selecteert zes dorpshuizen die uiteindelijk mee kunnen doen aan de finale. De winnaar van de verkiezing wint €1500,-.