Wijkvereniging Bargermeer in slaapstand, wijkgebouw mogelijk verkocht aan gemeente

De wijkvereniging van Bargermeer in Emmen staat officieel in de slaapstand, aldus voorzitter Janet Veldwijk. Momenteel lopen er gesprekken met de gemeente Emmen over de mogelijke verkoop van wijkgebouw Het Bargermeertje. De coronasluitingen, gestegen energieprijzen en een terugloop in vrijwilligers en leden hebben bijgedragen aan de huidige stand van zaken, aldus Veldwijk.

Het wijkbestuur heeft het nieuws tijdens de laatste ledenvergadering medegedeeld. "Er zijn er nog 40 over. Rond de coronaperikelen waren dat er nog 80 en daarvoor zelfs nog 30 meer."

De vereniging beschikt over weinig financiële armslag, alleen de basiskosten worden nog betaald, zoals de energiekosten. In principe valt dat nog wel een aantal jaren vol te houden, aldus de voorzitter. Een fatsoenlijke exploitatie wordt lastig.

De kosten voor het wijkgebouw werden voor een belangrijk deel gedragen door de verhuur aan derden met activiteiten zoals yoga, zanggroepen en kaartclubs. "Tijdens corona weken partijen en bezoekers uit naar andere locaties. En als ze eenmaal een andere stek hebben, komen ze niet snel terug."

Symbolisch bedrag

Tel daar de terugloop van de vrijwilligers en de leden bij op. "Met alleen contributie red je het dan niet meer." Er is geprobeerd om ook bezoekers van buiten de wijk aan te trekken. Maar dit stuitte op enige weerstand van sommige leden.

Over het wijkgebouw lopen momenteel onderhandelingen met de gemeente. Het pand is in bezit van de wijkvereniging zelf en werd destijds voor een symbolisch bedrag verkocht. Het idee is om Het Bargermeertje terug te verkopen aan de gemeente met als voorwaarde dat de vereniging (een deel van) de ruimte alsnog weer kan huren.

Volgens Veldwijk lopen de gesprekken nog. "Mocht er alsnog een omslag komen, dan willen wij graag gebruik maken van zo'n optie."

Bestuurscrisis

De wijkvereniging kwam een aantal jaren geleden nog in het nieuws vanwege een bestuurscrisis. Meerdere groepen in de wijk maakten aanspraak op de titel van wijkbestuur. Het wijkgebouw werd om die reden zelfs enige tijd bezet.