Staatssecretaris onderzoekt plan Arriva voor Noordelijke lijn op meerwaarde voor reiziger

Arriva wil tussen Groningen en Zwolle in de spits twee stoptreinen per uur laten rijden. Ook wil het ieder uur twee extra sneltreinen laten rijden. Het idee van Arriva is dat de sneltreinen stoppen in Assen en Hoogeveen. In de ochtend stopt de trein vanuit Groningen ook in Meppel, in de middag stopt die daar vanuit Zwolle. Op het traject tussen Leeuwarden en Zwolle wil Arriva twee stoptreinen per uur inzetten, die op alle tussengelegen stations moeten stoppen.