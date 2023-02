Motorrijden 'populairder dan ooit', maar aanbod blijft achter

Volgens bedrijfsleider Robert Dijkman van Gebben Motoren zit op de levertijd een groot verschil met de periode voor corona. "Gemiddeld zit het tussen de drie en zes maanden in, maar bij sommige modellen kan het wel een jaar duren." Dat is een flink verschil met een paar jaar geleden. "Dan hadden we in het magazijn nog zestig nieuwe motoren op voorraad staan, plus wat in de winkel stond. Dan zeg je: 'Kom maar mee naar boven, ik heb die, die en die kleur. Welke vind je het mooiste? Volgende week rijden, klaar.'"