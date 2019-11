Strijdend Noordscheschut naar vierde overwinning van het seizoen

HZVV blijft HZVV: na knappe zege, nu onnodige nederlaag

De eerste helft creëerde Noordscheschut al enkele kansen tegen een goed spelend SVI. De Schutters staken veel energie in de wedstrijd tot tevredenheid van trainer Marc van Meel: “De strijd, beleving en duelkracht was erg goed vandaag. Ik denk ook dat het nodig was tegen deze tegenstander, die in mijn beleving hoge ogen gaat gooien in deze competitie. Ze hadden echter moeite met de felheid van ons. In de rust waarschuwde ik mijn ploeg dat ze de tweede helft dezelfde energie in de wedstrijd moesten steken.’’En dat lukte aanvankelijk, want zes minuten na rust kwam de thuisclub op 1-0. Het was Jos Kroezen die de score wist te openen. “Een prachtige aanval, echt een teamgoal. Na de 1-0 hadden we meer moeite. SVI schroefde het tempo op en we gaven veel vrije ballen weg rond het 16-meter gebied, al gaven we weinig kansen weg" aldus Van Meel.In de 83e minuut besliste Nick Koster het duel: 2-0. Na een messcherpe voorzet kon Koster tegendraads binnen koppen. Het was alweer zijn zevende goal in zeven wedstrijden, waarmee Koster niet alleen topscorer is van Noordscheschut, maar ook van de gehele 1e klasse. Van Meel is blij met de goals en roemt ook het verdedigende werk van Koster: "Het is makkelijk als je iemand hebt die veel goals maakt. We geven ook erg weinig weg, ook hier heeft Nick zijn waarde in. We staan verdedigend goed.”Door de overwinning heeft Noordscheschut al 13 punten verzameld. Een aantal waar Van Meel alleen maar trots op kan zijn: “We kunnen vier op rij winnen maar ook zomaar vier op rij verliezen. Alles zit dicht bij elkaar maar ik ben erg tevreden met de punten die wij al hebben. Ik kijk eerst naar onderen. Volgende week spelen we tegen Olde Veste ’54, die kunnen we pakken maar niets is zeker in deze klasse. Iedereen kan van elkaar winnen.’’