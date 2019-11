Woningbouw bedreigt zeldzame orchidee bij Prins Berhardhoeve

"Van onderen!", klinkt het op het oude terrein van de Prins Bernardhoeve in Zuidlaren. Samen met kinderen van Scouting Zuidlaren is IVN bezig om bomen naar beneden te halen. Dit om ruimte te maken voor de zeldzame moeraswespenorchis."Die is hier plotseling verschenen", zegt Jan Siem Rus van IVN Zuidlaren. De omstandigheden zijn op dit stukje grond perfect voor de orchidee. "Dat komt onder meer door de kalkrijke grond."De moeraswespenorchis is zeldzaam en staat op de Nederlandse Rode Lijst voor planten van Stichting Floron. Deze stichting doet onderzoek naar het voorkomen van wilde planten. Van de overheid wordt verwacht dat ze rekening houdt met de Rode Lijst.Ongeveer dertig natuurliefhebbers zijn de hele dag met zaag en takkenschaar in de weer. Maar misschien is het wel een van de laatste keren. Er zijn plannen om te bouwen op het terrein van de Prins Bernardhoeve. Dat vormt een bedreiging voor de orchidee.De bijzondere planten groeien op de oude parkeerplaats, maar daar komen in de toekomst misschien huizen. "Wat wij als IVN graag willen zien als hier woningbouw komt, is dat dit hoekje bewaard blijft inclusief de orchideeën", zegt Rus. Daarvoor hebben ze een plan ingediend bij de gemeente.De kinderen hebben er vandaag alsnog wel lol in. Ze maken er een wedstrijdje van. En dat allemaal om de orchidee te helpen? "Ik wil de grootste berg takken maken!", zegt een jonge scout.Op Natuurwerkdag wordt vandaag in het hele land in de natuur gewerkt. In Drenthe staken 1545 mensen de handen uit de mouwen.IVN is blij met de opkomst en hoopt dat het in de toekomst nodig blijft. Rus: "Het zou gewoon jammer zijn als hier een gebied komt met huizen zonder groen, zonder natuur en zonder aansluiting met de natuur."