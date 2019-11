Germanicus in blessuretijd naast Valthermond

Beide ploegen begonnen met twaalf punten aan de wedstrijd, alleen had Germanicus hier één wedstrijd meer voor nodig.De beginfase was voor Valthermond, dat lekker combinerend, de beste kansen kreeg. De echte schepte voor het doel ontbrak echter en ook keeper Vincent Beugelink hield de thuisclub op de been.Toch ging Germanicus met een 1-0 voorsprong rusten. Een goede counter kon alleen met een overtreding in de zestien worden gestopt. Roelof van Dijk had geen moeite om de strafschop binnen te schieten.De thuisclub gaf aan het begin van de tweede helft Valthermond wat beter partij. Toch kwam Valthermond, na ruim een kwartier spelen, langszij. Een zwabberbal van ruim dertig meter van Maurice Kampman liet Beugelink kansloos. De doelman stond te ver voor zijn doel en stond aan de grond genageld.De wedstrijd was meer in evenwicht. Toch kwamen de gasten op voorsprong. Uit de vijfde corner voor Valthermond, kopte invaller Jesper de Graaf de 1-2 binnen.Op het moment dat Valthermond de zege binnen te hebben, sloeg Germanicus alsnog toe. In de vierde minuut van blessuretijd was het opnieuw Roelof van Dijk. De spits bracht met zijn tweede van de avond Germanicus in extremis naast Valthermond.