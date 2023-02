Kickboksgala keert terug in Hoogeveen

De boksring, verlichting en geluidsinstallatie zijn geregeld, maar om er een echt kickboksgala van te maken is meer nodig. "We zijn bezig om te kijken of we dichtbij de ring sponsortafeltjes kunnen neerzetten. Voor de rest van het publiek zijn er de tribunes", zegt voorzitter van de organisatie Johan Jassies. Het evenement vindt plaats in de sporthal aan de Valkenlaan.

"Het is al lange tijd de wens om weer kickbokswedstrijden te houden. De laatste keer was 5, 6 jaar geleden en toen kwam corona. Het gala moet de sport in Hoogeveen weer op de kaart zetten", zegt Jassies. In het verleden waren er al kickboksgala's in Hoogeveen. De laatste editie vond plaats in de inmiddels afgebroken sporthal Maxx. Ook werd er gevochten in theater De Tamboer. Jassies: "Maar we beginnen nu kleiner, in de sporthal aan de Valkenlaan, het is een nieuwe start. We hopen wel te groeien. Dan kunnen we in de jaren erna kijken wat er mogelijk is."