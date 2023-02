Wederom windturbine in Veenkolonien afgebroken: 'Daar ben je nooit blij mee'

Voor de derde keer wordt er een windturbine van windpark De Drentse Monden en Oostermoer afgebroken en opnieuw opgebouwd. Dit keer gaat het om een turbine aan de Gasselternijveenschedreef in de buurt van Drouwenermond. Die windturbine staat volgens het windpark al enige tijd stil na een storing.

Wat er met die windmolen aan de hand is, kan woordvoerder Elzo Springer van het windpark niet zeggen. "Dat is techniek en daar gaat bouwer Nordex over. Ze moeten de hele molen afbreken en kijken of er dingen kapot zijn. Alles weer schoonmaken. Nee, hier ben je nooit blij mee. Maar het gebeurt wel vaker bij windparken."

Hoe lang dit in beslag gaat nemen, is niet bekend. Wel gaat Springer er vanuit dat het enige tijd in beslag zal gaan nemen. "We zijn heel erg afhankelijk van de wind. Want zodra het hard waait, kunnen ze niet omhoog. In de zomer heb je misschien meer geluk met de wind, maar in de herfst gaat het alweer hard waaien."

De herbouw van de turbine aan de Dideldomweg bij Gasselternijveen is nagenoeg afgerond. Alleen de rotorbladen moeten nog worden gemonteerd. Deze windturbine werd enkele maanden geleden afgebroken, omdat er een onderdeel onderaan het torendeel vervangen moest worden. Daarom draaiden de naastgelegen turbines ook niet, volgens het windpark zijn deze gisteren weer in bedrijf gesteld. De herstelde turbine levert naar verwachting in april weer elektriciteit aan het net, omdat het afronden van de bekabeling en technische installaties nog geruime tijd in beslag neemt.