Hof buigt zich vandaag over immateriële aardbevingsschade NAM

De rechtbank in Assen besliste in 2017 dat de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) aansprakelijk is voor de immateriële schade van ruim 120 gedupeerden. De NAM ging hiertegen in hoger beroep.Het gaat om de inwoners van de provincie Groningen die door de gaswinning door de NAM schade hebben geleden. De gaswinning veroorzaakt bevingen waardoor schade aan woningen en panden zijn ontstaan.De rechter in Assen besliste destijds dat de NAM naast vermogensschade (schade aan de woningen) ook de immateriële schade (veroorzaakt door verdriet, pijn en verlies aan woongenot) moet betalen.In dit vonnis kon de rechter zich vinden in het standpunt van de gedupeerden dat zij ‘op andere wijze in de persoon zijn aangetast’. Zij bedoelen hiermee dat zij vrezen voor hun veiligheid, zich gevangen voelen in hun eigen huis dat minder waard is geworden of zelfs onverkoopbaar.De spanningen en frustraties over de schade en de afwikkeling hiervan stapelen zich op. ‘Het woongenot is volledig weg’, legde de advocaat Pieter Huitema van de gedupeerden uit. Het is niet zo dat de benadeelden daadwerkelijk een immateriële schadevergoeding ontvangen.In aparte procedures moet per geval worden vastgesteld of een toewijzing van het smartengeld terecht is of niet. Daarbij wordt gekeken naar de omstandigheden die een rol hebben gespeeld, zoals de ernst van de schade of de gezondheidsklachten die concreet door bevingen zijn ontstaan.Maar zover is het nog niet nu de NAM in hoger beroep is gegaan. De aardoliemaatschappij betwist niet dat ze aansprakelijk zijn voor enkele gevallen, maar wil ‘juridisch gezien meer duidelijkheid’. Het bedrijf wil antwoorden op de vragen als ‘waar moet een aanspraak tot vergoeding aan voldoen’ en ‘wat is de drempel voor een vergoeding’.Volgens de advocaat gaat het om bedragen tussen de 3.000 en 30.000 euro. Hierover beslist het gerechtshof vandaag nog niet. Eerst mogen de partijen hun standpunten toelichten en stellen de rechters hier vragen over. Mogelijk wordt na de zitting bekend gemaakt wanneer uitspraak wordt gedaan.