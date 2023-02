Defensie 'verovert' brandweerkazernes De Wolden: 'Zo realistisch mogelijk oefenen'

Bootjes, flinke knallen en zelfs een kettingzaag. Het kwam allemaal aan bod tijdens de oefening van de Luchtmobiele Brigade Arnhem in gemeente De Wolden. Deze week voert Defensie twee acties uit in het gebied en vandaag was de eerste in het dorp De Wijk. Met dertig militairen werd een brandweerkazerne ingenomen.

Met drie boten kwam het peloton aan via het kanaal achter de brandweerkazerne. Bij het uitstappen werden er flink wat schoten gelost, vervolgens ging de groep in een rap tempo naar de deur van de brandweerkazerne. Daar werd de deur niet ingetrapt, maar provisorisch geopend met een kettingzaag

"Het doel was om de kazerne in te nemen en te vermeesteren", vertelt Kapitein Tjerk van de Luchtmobiele Brigade. "Binnen zijn verschillende mensen in veiligheid gebracht en het was uiteindelijk de bedoeling om de kazerne weer veilig over te dragen aan de lokale autoriteiten."

Bewust gekozen voor Drenthe

Het peloton van militairen moet zich op verschillende situaties kunnen voorbereiden. Volgens de kapitein probeert Defensie daarom altijd zo realistisch mogelijk te oefenen, bijvoorbeeld bij een brandweerkazerne. "Dus dan is het een randvoorwaarde om het zo echt mogelijk te laten lijken. Als iemand, bij wijze van spreken, wordt geraakt tijdens de oefening, dan moet er ook daadwerkelijk een hospik komen."