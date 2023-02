Jonge automobilist (20) voor rechtbank voor verkeersdrama Havelte

De 20-jarige automobilist uit Dwingeloo die op 17 april 2022 betrokken was bij een dodelijke crash in Havelte, moet vandaag voor de rechtbank in Assen verschijnen. De man staat terecht voor het veroorzaken van een ernstig ongeval waarbij een 16-jarig meisje en een 21-jarige man om het leven kwamen. Drie andere inzittenden, waaronder de bestuurder zelf, raakten ernstig gewond.

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte eerder bekend de jonge bestuurder te vervolgen voor het rijden onder invloed en te hoge snelheid. Het verkeersdrama voltrok zich die vroege ochtend op de Osseweideweg in Havelte. De vijf jonge mensen zaten in de auto die rond vijf uur in de ochtend van de weg raakte en tegen een boom botste. Een aantal inzittenden werden door de brandweer bevrijd, omdat ze bekneld zaten. Er werd een traumahelikopter ingezet.

Impact op de gemeenschap

Het ongeval sloeg in de woonplaats van de betrokkenen in als een bom. Het 21-jarige slachtoffer dat omkwam was lid van de voetbalvereniging Dwingeloo. De club schrapte op tweede paasdag wedstrijden vanwege de impact die het tragisch gebeuren met zich meebracht voor de vereniging en de gemeenschap Dwingeloo, liet het bestuur destijds weten. Familie en vrienden herdachten kort na het ongeval de jonge slachtoffers tijdens een bijeenkomst op de plek van het ongeval.

Spreekrecht