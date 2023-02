Onbespreekbaar of niet: raad Noordenveld ziet bouwen in Roden-Noord wél zitten

De gemeente Noordenveld kan binnenkort om tafel met de eigenaar van een omstreden stuk grond bij Roden-Noord. Een meerderheid van de raad ziet woningbouw bij 'De Zulthe' wel zitten, terwijl omwonenden een woonwijk in het gebied 'onbespreekbaar' vinden. Dat bleek vanavond tijdens de raadsvergadering.

Het gaat om een weiland aan de Maatlanden en De Zulthe, waar de gemeente ongeveer honderd woningen wil laten bouwen. Om dat te doen, moet Noordenveld eerst in onderhandeling met de huidige eigenaar. De gemeente maakt gebruik van het zogeheten 'voorkeursrecht', wat de eigenaar verplicht eerst met de gemeente in onderhandeling te gaan.

Onbehoorlijk bestuur

Hoewel in de gemeentelijke woonvisie van 2017 bepaald werd dat er in Roden-Noord niet gebouwd zou moeten worden, is die noodzaak er volgens de gemeente Noordenveld nu wél. Omwonende Michael Pedonomou verbaast zich hierover. "Bij de aanleg van de weg de Maatlanden zijn afspraken gemaakt over de grond. Daarin staat onder andere dat het geluidsoverlast van de weg ervoor zorgt dat er niet gebouwd kan worden."

Raadslid Casper Colenbrander (Gemeentebelangen) vindt dat de gemeente best van de bestaande woonvisie mag afwijken. "Het zou zelfs onbehoorlijk bestuur zijn als we plannen niet zouden goedkeuren in deze tijd van woningnood op basis van die visie."

Tineke Nieboer (Lijst Groen Noordenveld) ziet dat totaal anders. "We hebben destijds besloten de driehoek bij de Maatlanden te behouden als groene zone", zegt zij. Bouwen in het gebied noemt zij dan ook 'handelen in strijd met de eigen woonvisie en de wensen van de eigen inwoners'.

Baksteen

De inwoners die rond het veelbesproken gebied wonen, maken zich ernstige zorgen over de kwaliteit van de bodem en de instandhouding van de biodiversiteit. Mevrouw Kruiger, die vanavond insprak, kwam in het voorjaar van 2021 in Roden-Noord wonen. "We genieten er dagelijks van de ooievaars en de reeën", begon zij. "Binnen een maand hebben we moeten lezen dat er woningbouwplannen achter ons huis zijn, terwijl dat gebied eerder uit plannen is geschrapt."

Menne Kamminga (ChristenUnie) is voor woningbouw, maar zegt dat naar eigen zeggen 'met een baksteen op mijn maag'. "Want ik snap mevrouw Kruiger. Je gaat met een bepaald perspectief en vertrouwen ergens wonen. Als je vertrouwen wordt beschaamd, doet dat pijn."

Hij noemt de voorgenomen woningbouw in Roden-Noord 'een offer aan de gemeenschap'. "Op den duur moet je kiezen voor een dak boven het hoofd van je mede-inwoners. En dan kiezen wij daar voor."

Omgekeerde bewijslast

Omdat er volgens raadslid Christine Stille (Lokaal Noordenveld) te weinig duidelijk is over de bijzondere grond op De Zulthe, wil zij dat omwonenden garanties krijgen van de gemeente. "Er moet sprake zijn van een omgekeerde bewijssystematiek (te vergelijken met de omgekeerde bewijslast in het Groningse aardbevingsgebied, red.), wanneer de grond inkrimpt of uitzet vanwege woningbouw." Daarmee zouden inwoners dan de schade kunnen verhalen op de gemeente Noordenveld, zonder dat zij hoeven aan te tonen dat het veroorzaakt is door woningbouw in het gebied.

Onderzoeken uitgebreid

Wethouder Jos Darwinkel (Gemeentebelangen) wil daar niet direct aan, maar belooft de grond aan De Zulthe te monitoren. "We begrijpen de zorgen over water en bodem heel goed en nemen die serieus."

Momenteel is er een 'verkennend onderzoek' uitgevoerd, waar volgens de gemeente uit blijkt dat woningbouw mogelijk moet zijn. "Maar die onderzoeken zullen later nog uitgebreider worden uitgevoerd."

Crisis

Het afwijken van de eerder opgestelde woonvisie vindt Darwinkel te billijken. "We hebben te maken met een crisis. In Noordenveld moeten 800 tot 1000 woningen worden gebouwd."