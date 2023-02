Leerlingen Roelof van Echten college willen hoge ogen gooien tijdens Solar Boat Challenge

Ze doen jaarlijks mee aan de wedstrijd, maar vielen nog nooit in de prijzen. En daar moet verandering in komen. Een nieuwe lichting van leerlingen aan het Roelof van Echten College in Hoogeveen doen dit jaar weer mee aan de Solar Boat Challenge, waarbij je met een boot op zonne-energie de route van de Elfstedentocht moet afleggen.

De wedstrijd staat in mei op de agenda en de boot die ze daarvoor gaan gebruiken, krijgen ze kant en klaar cadeau van de vorige groep. Toch is dat niet bepaald een voordeel, zegt Aytunc Ocak van de nieuwe lichting. "De vorige groep weet alles over de boot. Wij moeten de boot helemaal leren kennen, en daarnaast is 'ie niet eens compleet. Er zit maar één zonnepaneel op, en ook de motor ontbreekt. We moeten de komende tijd dus volop aan de slag om het ontwerp tot in de puntjes te leren kennen."

Daarbij krijgt het wel hulp van de vorige groep, want zij geven vanmiddag een presentatie aan de nieuwe lichting, zodat ze wegwijs raken met de boot. Na de overdracht mag de nieuwe lichting er direct mee aan de slag.

Sponsoren gezocht

Om die ontbrekende onderdelen aan te schaffen moet er een flinke som geld op tafel komen, namelijk achtduizend euro. "Dat bedrag moeten we met behulp van sponsoren bij elkaar halen. Er staat wel wat tegenover, want het kan zomaar zijn dat je bedrijfsnaam straks op onze zonneboot staat", vertelt Ocak.

Een van de eerste sponsoren is al snel gestrikt, want directeur Albert Weishaupt komt nietsvermoedend de zaal binnenlopen waar de presentatie wordt gegeven. "Ik heb al een idee waarom ik ben uitgenodigd", roept de directeur lachend. Daarna volgt al snel de toezegging voor de financiële bijdrage, waardoor de eerste sponsor een feit is.

Strijden om de prijzen