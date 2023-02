Eindelijk schot in verhuizing manege De Hulhorst in Roden

Manege De Hulhorst zal op termijn moeten verplaatsen naar de Esweg. Binnenkort trekt de gemeente Noordenveld nog 8,5 ton extra voor de verhuizing.

De manege - nu nog gevestigd aan de Hullenweg - is sterk verouderd. Al jaren wordt nagedacht over renovatie of een verhuizing van het paardensportcentrum. Als het aan de gemeente Noordenveld ligt, verplaatst de manege naar de Esweg. Daarmee komt er ruimte voor woningbouw in Roden-Zuid vrij. Vanavond vergaderde de gemeenteraad over de voorgenomen verhuizing.

Ad hoc

De verhuizing van de manege heeft nogal wat voeten in de aarde. Vooral financieel, want met de verhuizing is meer dan 4 miljoen euro gemoeid. Daarvan betaalt de gemeente Noordenveld 2,5 miljoen. Daarin zit ook de 8,5 ton die extra moet worden uitgetrokken vanwege gestegen bouwkosten.

Lijst Groen Noordenveld maakt zich zorgen over de kosten voor de verhuizing. "Het is tenenkrommend hoe Noordenveld met gemeenschapsgeld omgaat", meent Tineke Nieboer. Zij noemt het plan 'financieel niet verantwoord' en 'ad hoc'. Ze wil dan ook dat de besluitvorming wordt uitgesteld. "Zal het plan wel op deze manier worden behandeld, dan neigen wij naar renovatie op de huidige plek."

Feestje

De raad toonde zich vanavond overwegend positief over het voorgenomen voorstel om de manege nu eindelijk te verplaatsen. Henk van Dijk, voorzitter van Rij- en Menvereniging Mensinghe, is daar heel blij mee. Zijn vereniging is eigenaar van De Hulhorst en schreeuwt al jaren om een nieuw onderkomen. "In het kader van dierenwelzijn, kan dit eigenlijk niet meer."

Zo zijn de stallen van de paarden te klein. Zo klein zelfs, dat de overkoepelende paardensportvereniging KNHS normaliter de manege allang gesloten zou hebben. "Maar omdat ze wisten dat we in gesprek waren met de gemeente, hebben ze dat niet gedaan."