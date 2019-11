Dames Sudosa-Desto onderuit tegen koploper

Anders dan de uitslag doet vermoeden was het verschil in alle drie sets klein. Tweemaal had VCN aan 25 punten niet genoeg. Zowel de eerste als de derde set ging met 26-24 verloren voor Sudosa-Desto. Ook in de tweede set bleven de Assenaren in de buurt en verloren ze met 25-22.De mannen van Sudosa-Desto wisten vanavond wél te winnen. Op bezoek bij CSV uit Zwolle werd het 1-3. De tweede set was nog even spannend en ging uiteindelijk met 26-24 naar CSV. De andere sets won Sudosa-Desto overtuigend.Door de overwinning blijven de Assenaren bovenin meedoen in de Eerste divisie. Sudosa-Desto staat tweede met 23 punten uit zes wedstrijden.Naast Sudosa-Desto komen ook de heren van Olhaco uit in de Eerste divisie. De Hoogeveners verloren vanavond thuis met 1-3 van koploper Huizen.De eerste set werd nog met 25-20 gewonnen. Daarna was het echter Huizen dat de klok sloeg. Achtereenvolgens won Huizen drie sets met 14-25, 17-25 en 13-25.Olhaco heeft 15 punten en neemt de vijfde positie in. Huizen blijft de trotse koploper met 27 punten.