Kritisch vragenvuur omwonenden over geluidsonderzoek windpark Veenkoloniën

Onbegrip, boosheid en vooral een hoop frustratie vanavond tijdens de tweede presentatie voor omwonenden van een geluidsonderzoek over windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

De onderzoekers gaven in het dorpshuis van Gasselternijveenschemond tekst en uitleg over het rapport en kregen daarvoor een karrenvracht aan emoties en een spervuur aan vragen terug.

Toegenomen geluid

In opdracht van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn hingen de onderzoekers twee jaar lang geluidmeetkastjes bij negen woningen in het windmolengebied. Daarmee maten de onderzoekers de hoeveelheid laagfrequent geluid in het gebied van voor en na de bouw van het windpark. Hun conclusie: de hoeveelheid laagfrequent geluid is toegenomen, al voldoet het windpark waarschijnlijk wel aan de wettelijke geluidsnormen.

'Gemeten langs de randen'

Maar, vraagt een deel van de omwonenden zich af, is er dan wel op de juiste plekken gemeten? De meetpunten lagen wat hen betreft te veel langs de randen van het windparkgebied. Een deel van de omwonenden van de turbines zegt veel overlast te hebben van de windmolens, zowel van het zoeven van de rotorbladen als van bromtonen.

"We hebben meerdere keren geklaagd over geluidsoverlast midden in ons dorp", zegt een inwoner van Gasselternijveenschemond. "Maar waarom hing hier dan geen meetpunt?" Het argument van de onderzoekers dat er op de gekozen punten zo min mogelijk achtergrondgeluid is, gaat er bij de kritische omwonenden maar moeilijk in.

Akoestische foto

Een van de inwoners wil weten waarom er niet al is gemeten vlakbij de windturbines om te zien of die de geluidsnormen overschreden worden en bromtonen produceren. Maar dat was niet de opdracht, zeggen de onderzoekers. Er moest een 'akoestische foto' worden gemaakt van het geluid in het gebied van voor en na de bouw van het windpark. Dat is gebeurd.

Kritiek op gemeente

Ook de gemeente Aa en Hunze wordt niet door de omwonenden ontzien. Helemaal op het moment dat Platform Storm-bestuurslid Cor van Dijk uit Gasselternijveenschemond de bijeenkomst onderbreekt en naar de voorkant van de zaal beent.

"Waarom handhaaft de gemeente niet, zoals door de rechter is bepaald? Waarom wordt er niets gedaan met de klachten? Hoe kan het dat bijna niemand van deze bijeenkomst afweet", somt hij sneller op dan de aanwezige wethouder Kiena ten Brink (PvdA) kan reageren.

'We gaan handhaven'

Ze zegt, nadat Van Dijk onder een klein applaus weer is gaan zitten, niet te weten waarom de klachten niet worden opgepakt. De aankondiging van de informatiebijeenkomst stond in weekblad De Schakel en op de website van de gemeente, vertelt Ten Brink. Maar het signaal dat die manier van bekendmaken onvoldoende is, wil ze graag meenemen.

Over het handhaven van de geluidsnormen is volgens de wethouder discussie geweest tussen het Rijk en de gemeente, maar inmiddels is het voor de gemeente duidelijk dat zij dat moet doen. Wanneer een gemeenteambtenaar vertelt dat de gegevens op basis waarvan moet worden gehandhaafd door het windpark moeten worden verstrekt, klinkt luid hoongelach.

Nieuw onderzoek