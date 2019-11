Gemakkelijke overwinning voor E&O tegen Hercules

Direct vanaf het begin was E&O heer en meester, tot tevredenheid van E&O trainer Freek Gielen; “We kwamen al snel met 7-0 voor en wisten dat zelfs uit te bouwen tot tien doelpunten verschil. Vanaf daar probeerden wij de voorsprong te consolideren. In de rust maakte ik mijn ploeg duidelijk dat als we de tegenstander geen hoop willen geven we direct gas moeten geven. Dit gebeurde waardoor we eigenlijk nooit in de problemen zijn gekomen.’’De grote voorsprong gaf de kans om de jonge spelers wat speelminuten te gunnen en ervaring op te doen. “Op elke positie hebben we gewisseld en dan kun je zien dat het minder goed op elkaar ingespeeld is. Ondanks dat ben ik blij dat deze spelers ook weer minuten hebben kunnen maken. Calvin van der Scheer kwam bijvoorbeeld in het team voor Daan Molenbroek die de tweede helft rust kreeg. Calvin maakte 10 doelpunten en werd de uitblinker van vanavond.", aldus Gielen.Voor de vrouwen van E&O verliep de avond minder succesvol. In eigen huis was Foreholte met 29-31 te sterk. In de eerste divisie is E&O een middenmoter. De ploeg staat op een tiende plek met 7 punten uit 9 wedstrijden.