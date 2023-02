De Staat van Drenthe: drugscriminelen vinden de ruimte in Drenthe

In het programma De Staat van Drenthe gaat het over drugscriminelen die in Drenthe een aantrekkelijke provincie zien voor het opzetten van drugslabs. Landelijk geeft één op de vijf eigenaren met een grote schuur of loods in het buitengebied aan wel eens door drugcriminelen te zijn benaderd, bijvoorbeeld met de vraag of ze de schuur of loods kunnen huren. Gemeenten maken zich zorgen. Is de opkomst van het drugslab te stoppen? Aan tafel: sectorhoofd politie Drenthe Suzanne Huijing, Jan de Vries van Platform Veilig Ondernemen, officier van justitie Jan Hoekman en burgemeester Renze Bergsma van de gemeente Coevorden.