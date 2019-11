OCS #7: Prijs kan Elim niet helpen

"Ik heb een ontsteking van de pees bij de knie. Dat is gebeurd tijdens hardlopen in Schoonhoven. Na drie en een halve maand gaat het nu wat beter", vertelt Jarno Prijs.Stilzitten is niet de hobby van Prijs. De aanvaller heeft zich de afgelopen duels verbeten op de bank van het Onze Club Sterrenteam. "Dat wordt iedere week lastiger", geeft hij toe. "De eerste twee competitiewedstrijden viel het mee, maar dan zie je dat de ploeg niet minder is. Dan wil je weer voetballen. Dan krijg je zin.""Ik ben niet heel oud, maar in dit team heb ik veel ervaring in het eerste. Ik speel altijd in de basis met Mike Doldersum en Herman Klomp. Dan hebben we voorin veel snelheid. Wij pikken onze goals mee. Nu wordt er wel eens niet gescoord. Ze verwachten straks dat ik meteen ga scoren, maar dat is niet zo. Ik hoop het wel", grijnst Prijs.De gespitste mondhoeken van de buitenspeler verklappen een hoop. In Emmen tegen DZOH zit Prijs voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie van de formatie van Jan-Otto Benjamins. Bij 2-0 komt de dorpeling na rust het veld in.Met passes en aanwijzingen lijkt Prijs voor een boost te zorgen bij Elim. Tot de 70ste minuut blijft het 2-0. Herman Klomp mist een grote kans. Aan de overkant slaat Tim Aasman toe. De tweede en derde goal van de Emmenaar betekent de genadeklap voor Elim (0-4).Ondanks de invalbeurt van Prijs eindigt DZOH-Elim in 6-0. Het Onze Club Sterrenteam blijft steken op drie punten uit zes duels. Alleen van FC Wolvega werd gewonnen (1-3).