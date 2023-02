Bestuurder verkeersdrama Havelte had 6 tot 10 keer te veel gedronken

Ruim 40 kilometer per uur te hard

Tijdens de zitting werd ook besproken hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Uit onderzoek van de verkeerspolitie bleek dat de Seat Toledo waarin werd gereden te hard reed. De 20-jarige man zou 105 kilometer per uur hebben gereden op een weg waar 60 kilometer per uur is toegestaan.

Door een stuurfout kwam de auto in een flauwe bocht in de berm terecht. Daarop werd een brug geraakt, waarna de bestuurder de auto te heftig naar links corrigeerde. Hij verloor de macht over het stuur en raakte een boom. De auto kwam in een sloot tot stilstand.

Het meisje van 16 werd door de klap uit de auto geslingerd en kwam in het weiland naast de sloot terecht. Ze zat waarschijnlijk op de passagiersstoel op schoot bij het andere dodelijke slachtoffer. "Dat gebeurde wel vaker. Dom, maar ik dacht daar niet over na", zei de verdachte. Een ander meisje werd ook uit de auto geslingerd en liep vervolgens verward rond. De andere zwaargewonde moest door de brandweer uit de auto geknipt worden.

'Geen antwoord op'

De verdachte weet niet goed wat er precies is gebeurd, verklaarde hij. "Er kan van alles zijn gebeurd in de auto", zei hij tegen de rechters. "Of er was wild, of er was een tegenligger. Dat zou allemaal kunnen." De rechter vroeg hem of hij dat serieus als aanleiding overwoog.

Hoe de auto in de berm belandde, weet de Dwingelder ook niet meer. "Daar heb ik geen antwoord op." De rechter vroeg zich hardop af of de verdachte van mening is dat het ongeluk niet per se door te veel drank of slechte stuurkunsten kon gebeuren.

Aan het begin van de zitting verklaarde de 20-jarige dat het mentaal zwaar heeft. "Dit valt niet goed te praten. Ik had nooit in de auto moeten stappen, dit is nooit mijn bedoeling geweest."