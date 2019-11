Dorpsgevoel van Darp vastgelegd in 'intiem' fotoboek

Met een camera volgde Frans de inwoners van Darp, om hun dagelijkse leven vast te leggen. Zelf komt hij uit Den Haag en toch heeft de fotograaf een sterke binding met het Drentse dorp."Mijn ouders hebben in 1975 een boerderijtje gekocht in het oude Darp, op Het Schier. Sinds die tijd kom ik er al."Ohm is van het dorp gaan houden en de geschiedenis fascineert hem. "Het is een heel uniek dorp als je kijkt naar de geschiedenis. De meeste families woonden er in plaggenhutten en in krottenwoningen en je had wat zandboertjes. In het buurtschap Darp heeft jarenlang bittere armoede geheerst. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw werden er arbeiderswoningen gebouwd. Maar die zijn in 1944 weer afgebroken, omdat de Duitsers er een vliegveld gingen aanleggen."Enkele jaren later kwam het alsnog goed, weet Ohm. "In 1947 is er een groot stuk bos uitgehakt tussen het oude Darp en Havelterberg. Daar hebben ze een nieuw tuindorp gebouwd met arbeidershuisjes en tuinen. Zo konden ze de leefgemeenschap weer verder uitbouwen."Ohm werd door de inwoners met open armen ontvangen om de dorpscultuur in beeld te brengen. "Ik kon heel dicht bij ze komen, waardoor je een intiem gevoel krijgt", aldus Ohm.Eerder had hij al eens een expositie in het dorpshuis. Mede door de reacties die hij toen kreeg, besloot Ohm dat er een vervolg moest komen. Dat vervolg kwam er in de vorm van het boek dat dit weekend is uitgekomen. De foto's van Ohm worden afgewisseld met teksten van schrijver en journalist Frank Westerman.Volgens Ohm is het boek kenmerkend voor de dorpscultuur in het algemeen. "Het is eigenlijk een cultuurhistorisch document. Het zegt meer dan over het dorp Darp alleen. Ik heb het ook aan mensen laten zien die in andere dorpen wonen en die zeggen dat ze alles herkennen."Zelf woont Ohm overigens nog altijd in Den Haag. Is het niet tijd voor een verhuizing naar het Drentse dorp waar hij zo'n zwak voor heeft?"Ik leef in het beste van twee werelden. Ik vind het natuurlijk heerlijk om in Darp te komen. Naar voetbal gaan op zondag en bekenden op te zoeken. Maar het is ook heerlijk om in Den Haag te zitten en lopend naar het Filmhuis te kunnen. En mijn meeste familie en vrienden wonen in het westen, die laat je ook niet achter."