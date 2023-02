MEAU als Ambassadeur van de Vrijheid op 5 mei naar Assen

De artiesten bereiden zich in aanloop naar Bevrijdingsdag voor op hun rol. Zo verdiept MEAU zich in de rechten van vrouwen. "De muziekwereld wordt nog sterk geregeerd door mannen", zegt ze. "Maar gelukkig komt daar wel snel verandering in met al die jonge vrouwelijke artiesten in opkomst." MEAU is onder meer bekend van het lied Dat heb jij gedaan.