1 jaar oorlog: ook na het ‘rampjaar’ blijft Kees Huizinga boeren in Oekraïne

Op het moment dat RTV Noord Huizinga spreekt is hij op de terugweg vanuit Duitsland naar Emmen. Hij heeft er een aantal fabrikanten van landbouwmachines bezocht. Waaronder Kalverkamp bij Osnabrück, bedenker van de indrukwekkende Nexat, een soort supercombine die in één keer een veertien meter brede strook land kan zaaien, maaien of oogsten.

Het apparaat is getest op Huizinga's land en hij overweegt er een te kopen. Want natuurlijk wil hij investeren, zegt Huizinga. Zijn toekomst ligt in Oekraïne, Russen voor de deur of niet. "Je moet op de een of andere manier toch verder", stelt hij nuchter vast.

Grijs, grauw en verlaten

Volgende week, in de voorjaarsvakantie, gaan Kees, zijn vrouw Emmeke en hun twee dochters naar Oekraïne, dat ze als hun thuisland zien. Kees pendelt geregeld heen en weer, Emmeke verblijft meer in Emmen, waar hun beide dochters naar de middelbare school gaan.

Eind maart begint voor Kees na de stille winterperiode het echte boerenleven weer op de boerderij zo'n twee uur rijden ten zuiden van de hoofdstad Kiev. Het is er nu grijs, grauw en nat en het land ligt er verlaten bij. "Vanwege alle ellende is het natuurlijk gewoon een rampjaar geweest", zegt de in Hellum geboren Huizinga. "Maar financieel gezien is er voor ons bedrijf niet zo veel aan de hand. Het bedrijf is stabiel."

Buiten het oorlogsgebied in Oekraïne gaat het leven en het boeren zo goed en zo kwaad als het kan door. Veel wordt er niet verdiend en de prijzen voor kunstmest en diesel zijn torenhoog, maar beide zijn nog wel verkrijgbaar. "We kunnen gewoon verder en iedereen blijft aan het werk. Dat is ook goed voor de medewerkers, het geeft hen stabiliteit."

Gered door de melk en de groente

Goed beschouwd viel afgelopen jaar bedrijfsmatig eigenlijk nog mee. "De akkerbouw was niet goed, vooral door het weer trouwens. En de prijzen waren slecht. Op graan, mais en olie hebben we niks verdiend, maar de melk en de groente hebben ons gered."

"De melkveehouderij ging eigenlijk best goed, de fabriek heeft telkens alle melk netjes afgehaald. En de prijzen waren redelijk. De groenteteelt heeft het zelfs hartstikke goed gedaan, met een normale opbrengst maar met hoge prijzen."