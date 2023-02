Stormloop op blauwe sokken: ziekenhuizen voeren actie

Linda Koop en Kim Eisen bedachten de sokkenstunt voor hun eigen oncologieteam in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Op de sokken staat de tekst ' Meer geld voor de zorgheld' en ze vinden gretig aftrek onder de zorgmedewerkers. De inzet van de actie is een betere cao.

Naast vele medewerkers van het Scheper ziekenhuis, verschijnen de blauwe sokken ook op de werkvloer in het Bethesda in Hoogeveen, het Refaja in Stadskanaal, woonzorgcentra De Paasbergen in Odoorn en de Holtingerhof en Zuidermarke in Emmen. De sokken zijn al flink gedeeld op social media en krijgen inmiddels ook bekendheid bij andere ziekenhuizen binnen en buiten Drenthe. Het aantal bestellingen blijft maar binnenstromen.