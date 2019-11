Ondernemen in Drenthe: Rouwsieraden met een verhaal uit Annen

Ik kan mijzelf helemaal verliezen achter die werkbank. Margriet Burger-Schouten

Margriet Burger-Schouten uit Annen is meester goudsmid. Ze smeedt van alles, maar haar liefde voor het maken van rouwsieraden overstemt de rest."Ik ben gespecialiseerd in herinnerings- en rouwsieraden. Dat wil zeggen dat mensen hier komen met veelal bestaande sieraden, bijvoorbeeld trouwringen, die ze vermaakt willen hebben of omgesmolten willen hebben tot iets nieuws", vertelt Margriet in het TV Drenthe-programmaZe legt uit dat een rouwsieraad een verhaal moet hebben. Samen met de klant probeert ze dat verhaal zo goed mogelijk in een sieraad te vatten. "Dat is zo gaaf, om dat te kunnen betekenen voor die mensen. Dat vind ik heel eervol werk."Na een studie in Schoonhoven werd Margriet goudsmid, dertig jaar geleden. Het verveelt nog geen moment. "Van heel fijn: dan zit ik met mijn bril op en een loep stenen te zetten, tot heel grof: het smelten het hameren en het walsen. Het is heel erg breed."Gaandeweg kwam ze erachter dat ze uitblonk in het vatten van indringende verhalen in het edelmetaal en inmiddels bestaat meer dan tachtig procent van haar werk uit de rouw- en herinneringssieraden."Edelmetaal is natuurlijk een heel duurzaam materiaal", legt de goudsmid uit. "Geel goud is mijn favoriet, rosé goud vind ik ook heel mooi. Maar waarom is geel goud zo mooi? Vanwege zijn glans. Zilver is ook niet uit te vlakken, dat is ook prachtig. Maar ik ben nu eenmaal van het goud."De liefde voor goud is terug te zien in het bescheiden atelier. De sieraden die er liggen zijn bijna allemaal van goud. En die liefde voor goud en voor de sieraden met verhalen zal nog wel even blijven. "Ik wil in principe gewoon doorgaan met wat ik nu doe. Ik ben helemaal heppie-de-peppie zo", lacht Margriet.