FC Emmen wervelend naar zege op Vitesse

Door de zege blijft FC Emmen 13e in de eredivisie, met 13 punten uit 12 duels.FC Emmen startte uitstekend tegen Vitesse. Het lange gesprek met trainer Dick Lukkien donderdag, waardoor de training een half uur later begon, had overduidelijk effect. De mannen van Lukkien verdedigden geconcentreerd en waren aanvallend continu bezig. De middenvelders en aanvallers waren steeds aanspeelbaar en ook in de diepte stichtte de Drentse club veel gevaar.Bovendien was Emmen in de eerste 25 minuten ook nog eens uiterst effectief en door goals van Michael de Leeuw en Nikolai Laursen kwam de Drentse club op een verdiende 2-0 voorsprong. De Leeuw tekende in de 11e minuut voor de 1-0, uit een voorzet van Glenn Bijl. Vitesse-doelman Pasveer ging bij die goal niet vrijuit. In de 22e minuut verdubbelde Nikolai Laursen de score door uit de rebound raak te koppen. In eerste instantie kopte De Leeuw op de lat na een fraaie steekpass van uitblinker Sergio Peña.Het wachten was op de derde Emmen-treffer in het eenzijdige duel, maar Laursen zag zijn schot uit een vlijmscherpe counter gekeerd worden door Pasveer.De derde goal bleef uit en in de 33e minuut kwam Vitesse, volledig onterecht, zomaar op 2-1. Een kopbal van Bryan Linssen belandde op de paal en de rebound werd binnengeschoten door Nouha Dicko.De aansluitingstreffer had niet echt effect of het spel van Vitesse, dat ook na rust minder was dan Emmen. Maar de Drentse club deed zich ook na rust te kort, want dat er geen derde treffer viel was een klein wonder.Met Anco Jansen (voor het eerst sinds april weer bij de selectie) en Jafar Arias hield de Drentse club wel knap stand en zo boekte Emmen weer een thuiszege. Een terechte, tegen de nummer 4 van Nederland.Later meer...